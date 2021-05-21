Власти Аргентины объявили строгий локдаун в связи со второй волной пандемии

Власти Аргентины вводят до конца мая строгие карантинные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом по всей стране. Об этом сообщил глава южноамериканской республики Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил Фернандес, с 22-го до 31 мая будет отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической. С 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час, в остальное время выходить из дома можно будет или при наличии разрешения, или на прогулку в непосредственной близости от жилища.

С 31 мая по 11 июня вновь будет действовать текущий режим ограничений.

По данным Минздрава Аргентины, в стране насчитывается около 3,5 млн подтвержденных случаев инфицирования, из которых почти 36 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. За последние 24 часа подтверждена смерть 435 пациентов с коронавирусом, их общее число выросло до 72 699.