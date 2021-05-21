Hа западе Японии 14 тыс. человек получили указание эвакуироваться из-за ливней

По меньшей мере 14 тыс. жителей западной части Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой схода оползней и разлива рек из-за сильных ливней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующее предписание получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и 2 тыс. жителей префектуры Осака.

По данным национального метеорологического управления Японии, за сутки в ряде районов страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.