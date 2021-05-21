Южная Корея продлила действующие меры социального дистанцирования на три недели

Правительство Республики Корея приняло решение продлить действие текущего уровня социального дистанцирования до 13 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу премьер-министр страны Ким Бу Гём.

"Режим продлен с учетом того, что число новых случаев заражения не опускается ниже 500 в день, а инфекция подстерегает на каждом шагу", - указал глава кабинета.

В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй, а в остальных регионах страны - уровень 1,5 социального дистанцирования. Запрещены мероприятия с участием более четырех человек. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, салоны караоке и крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22:00.