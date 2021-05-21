Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Китая

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 02:04 (22:04 GMT+4) в китайской провинции Цинхай. Об этом сообщил в пятницу Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа, очаг залегал на глубине примерно 17 км. После него Китайский сейсмологический центр зафиксировал в этом же районе еще шесть землетрясений магнитудой от 3,1 до 3,9, а также два землетрясения в соседней южной провинции Юньнань.

Ранее в пятницу серия сильных толчков магнитудой до 6,4 была зафиксирована на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань. По предварительным данным местных властей, там погибли по меньшей мере два человека и еще девять получили травмы.

Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.