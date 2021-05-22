Число жертв землетрясения на юго-западе Китая выросло до трех

Количество погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной китайской провинции Юньнань увеличилось до трех, число пострадавших выросло до 27 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем. Как передает Синьхуа, два человека погибли на территории Янби-Ийского автономного уезда провинции, еще один случай смерти зафиксирован в уезде Юнпин.

Первое землетрясение в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе произошло вечером в пятницу в 20:56 по местному времени (15:56 мск). В общей сложности на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано более 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км и был расположен в 35 км к западу от города Дали (около 700 тыс. жителей) и в 300 км к западу от административного центра провинции - Куньмина (8,4 млн жителей).

Как ранее сообщили местные власти, в результате землетрясения материальный ущерб от удара стихии понесли более 72,3 тыс. жителей региона, около 12,9 тыс. зданий, домов и других построек получили повреждения. Местные власти направили в район бедствия более 600 спасателей, врачей и сотрудников других экстренных служб, а также 120 единиц техники. Спасательные работы продолжаются.

Население Янби-Ийского автономного уезда составляет около 100 тыс. человек. Самое сильное в истории наблюдений землетрясение в этом районе произошло в 1925 году - тогда его магнитуда достигла 7.