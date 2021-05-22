Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая

Водитель легкового автомобиля в субботу въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Четыре человека погибли, еще три пострадали, говорится в сообщении, размещенном на сайте местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в 11:47 по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, и скрылся.

Как информировала полиция, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний мужчина по фамилии Лю. Ведется следствие.