Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая
Водитель легкового автомобиля в субботу въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Четыре человека погибли, еще три пострадали, говорится в сообщении, размещенном на сайте местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в 11:47 по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, и скрылся.
Как информировала полиция, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний мужчина по фамилии Лю. Ведется следствие.
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