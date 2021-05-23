Во Вьетнаме проходят парламентские выборы

Cвыше 69 млн вьетнамских граждан в возрасте от 18 лет, обладающих правом голоса, выбирают в воскресенье депутатов однопалатного Национального собрания (парламента), являющегося в соответствии с конституцией Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) высшим органом власти в стране. Для свободного волеизъявления граждан ровно в 07:00 по местному времени открылись 84 767 участков для голосования, созданных во всех 63 провинциях и городах центрального подчинения СРВ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В окончательный список претендентов на 500 депутатских мандатов Нацсобрания 15-го созыва со сроком полномочий с 2021 по 2026 год вошли 866 человек. Среди них 207 кандидатов были выдвинуты центральными органами власти, а 133 претендента на депутатские мандаты - структурами в составе самого Национального собрания. Помимо депутатов Нацсобрания, граждане СРВ избирают 3 727 депутатов Народных советов провинциального, районного и общинного уровней, выполняющих функции органов власти на местах. Итоги выборов в Народные советы и Нацсобрание будут объявлены 2 и 12 июня соответственно.

Четыре раза в год Нацсобрание проводит в Ханое свои сессии, на которых решаются актуальные вопросы социально-экономической и политической жизни страны, согласовываются назначения на высшие государственные посты.