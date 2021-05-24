В Гвинее-Бисау 14 человек погибли в ДТП с участием грузовика
По меньшей мере 14 человек погибли в воскресенье на юге Гвинеи-Бисау, когда грузовик сошел с дороги и снес несколько стоявших возле нее хижин. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Водитель грузовика не справился на повороте с управлением машины, и автомашина вылетела на территорию деревни Кабессе, отметил собеседник AFP.
Грузовик снес несколько хижин, погибли 14 человек, включая водителя. Власти начали расследование произошедшего.
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