Микроавтобус упал в ущелье в Боливии, пять человек погибли
Микроавтобус сорвался в ущелье на юго-западе Боливии, пять человек погибли. Об этом в воскресенье со ссылкой на местную полицию сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в субботу в департаменте Потоси. Еще три человека получили ранения. Среди пострадавших и погибших были представители исполнительных органов власти департамента.
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