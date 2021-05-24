Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный проблеме положения беженцев в мире.

Как передает в понедельник Trend, данный вопрос был обсужден в интервью с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Trend представляет полную видеоверсию телефильма.