В Мексике девять человек погибли в ДТП

Девять человек, в том числе трое детей, погибли в столкновении двух легковых автомобилей в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла на трассе в районе Риоверде. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники прокуратуры региона. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.