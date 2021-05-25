В Мексике девять человек погибли в ДТП
Девять человек, в том числе трое детей, погибли в столкновении двух легковых автомобилей в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.
Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трагедия произошла на трассе в районе Риоверде. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники прокуратуры региона. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.
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