Второго в списке самых разыскиваемых преступников Италии арестовали в Бразилии

Итальянский преступник, член калабрийской мафии "Ндрангета" Рокко Морабито был арестован в Бразилии в ходе совместной операции итальянских правоохранительных органов, ФБР и Минюста США. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Repubblica, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание указывает, что Морабито, 1966 года рождения, обвиняемый в мафиозной деятельности, наркотрафике и других преступлениях, находился в розыске с 1994 года и входил в список 10 наиболее разыскиваемых преступников Италии. Газета отмечает, что он находился на втором месте после Маттео Мессины Денаро, который считается главой сицилийской мафии Cosa nostra. В 2017 году он был арестован в Уругвае, но в 2019 году мужчине удалось бежать из местной тюрьмы.

Морабино в том числе контролировал поставки кокаина в Ломбардию, отмечает газета.