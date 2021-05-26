В Китае заявили о готовности расширять сотрудничество с ЕС

КНР готова расширять сотрудничество с Европейским союзом на основе взаимной выгоды и взаимного уважения. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы поддерживать и расширять всестороннее сотрудничество с Европой на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдной пользы", - сказал Ван И в своем видеообращении.

По его словам, "Китай всегда рассматривал отношения с ЕС со стратегической точки зрения, полагал, что сотрудничество является общим направлением и лейтмотивом отношений между КНР и ЕС, а также смотрел на Европу как на партнера, а не соперника".