Войска США покинут Афганистан раньше установленного срока

Другие страны 26 мая 2021 05:11 (UTC+04:00)
Войска США покинут Афганистан раньше установленного срока

Военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом Джозефом Байденом срок 11 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает New York Times.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

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