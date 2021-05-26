В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса

Новая разновидность коронавирусной инфекции выявлена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщил во вторник портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый вариант неизвестного происхождения был впервые обнаружен в городе Мокока и широко распространился в городе Порту-Феррейра (оба населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу). Он получил наименование P.4.

Пока у исследователей нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более заразным или вызывает более тяжелое течение заболевания, отмечает G1. Вместе с тем, по данным официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее число смертей от последствий вызываемого коронавирусом заболевания, нежели в предыдущие месяцы.