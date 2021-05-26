Протестующие подожгли здание Дворца правосудия на западе Колумбии

Участники протестных акций, которые уже несколько недель продолжаются в Колумбии, подожгли здание Дворца правосудия в городе Тулуа, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел во вторник вечером. Группа протестующих подожгла здание, в котором проводятся судебные разбирательства. Кроме того, они не давали проехать пожарным машинам.

По данным радиостанции, никто не пострадал. Вместе с тем сообщается о беспорядках в нескольких районах города.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.