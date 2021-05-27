Мексика за сутки депортировала более 900 нелегальных мигрантов

Свыше 900 нелегальных мигрантов, задержанных на границе Мексики и США, были депортированы из латиноамериканской страны за последние сутки. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении миграционной службы Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перемещение 932 мигрантов было проведено как наземным, так и воздушным путем", - указывается в тексте. Речь идет о выходцах из стран Центральной Америки, оказавшихся в Мексике без необходимых для этого документов.

В марте текущего года правительство Мексики направило на южную границу крупный контингент военнослужащих и бойцов Нацгвардии, чтобы повысить меры безопасности в связи с ростом числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.

В январе 2020 года глава МВД Ольга Санчес Кордеро заявила, что власти Мексики готовы предоставлять убежище иностранным гражданам, но не собираются выдавать им "транзитные визы", чтобы они могли беспрепятственно добираться до границы с соседним государством.