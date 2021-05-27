Канада отправит луноход и астронавта на Луну в ближайшие пять лет

Канадский астронавт станет участником программы Artemis 2 Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также Канада в ближайшие пять лет отправит на Луну луноход. Об этом сообщил в Twitter министр по инновациям, науке и промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канада будет частью космической истории! Канадец станет участником миссии Artemis 2, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года", - написал он. Кроме того, Шампань отметил, что "Канада планирует высадить на Луне луноход в течение ближайших пяти лет, чтобы подготовить космический сектор [страны] для дальнейших исследований". Министр не привел подробностей.

В конце декабря 2020 года NASA и Канадское космическое агентство (ККА) согласовали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках лунных программ Artemis и Lunar Gateway. В частности, Канада обязуется предоставить проектам NASA помощь в создании и установке роботизированных систем, таких как манипулятор нового поколения Canadarm3. Кроме того, NASA обязуется предоставить места в пилотируемой миссии Artemis 2 и на базе Lunar для двух астронавтов ККА. В соглашении отмечается, что реализация этих проектов "продемонстрирует технические возможности для [будущей] миссии людей на Марс".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.