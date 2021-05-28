В Колумбии второй день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в четверг о 25 092 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким для этой страны показателем суточного прироста. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в среду (23 487 случаев), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"27 мая мы подтвердили выздоровление 22 425 пациентов, 25 092 новых случая заражения и 513 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 101 390, пациентов с коронавирусом - 3 319 193, умерших - 86 693", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 933 953 случая инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.