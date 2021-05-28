В Афганистане уничтожили главаря белуджских сепаратистов Пакистана

Мир Абдул Наби Бангалси - главарь пакистанской сепаратистской группировки "Армия освобождения Белуджистана" (АОБ) - убит неизвестными в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал Ariana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пакистанские военные подтвердили достоверность этой информации, указывает телеканал.

57-летний Бангалси возглавлял АОБ, которая запрещена в Пакистане и значится в составленном в США списке террористических организаций. Группировка орудует с 2000 года и провозгласила своей целью создание независимого государства Белуджистан в границах одноименной исторической области, которая частично выходит на побережье Индийского океана. В настоящее время эта территория поделена между Афганистаном, Ираном и Пакистаном.