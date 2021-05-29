Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны
Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.
Согласно документу, полковник Гоита будет выполнять обязанности "временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения".
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