У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-востоку от города Тиба, в котором проживают около 919 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.

Позже было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в 181 км к востоку от города Уцуномия, в котором проживают около 449 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.