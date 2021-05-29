Президент Колумбии направил дополнительные войска для борьбы с беспорядками

Президент Колумбии Иван Дуке принял решение направить дополнительные войска в город Кали, которой является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука, для борьбы с беспорядками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи полиции в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

По словам президента, в регион будут направлены самые опытные офицеры.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.