80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года
Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".
"Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%", - рассказал эксперт. Как он уточнил, для того, чтобы добиться такого показателя, КНР должна продолжить наращивать производство вакцин.
Согласно официальной статистике, по состоянию на 27 мая китайские врачи сделали жителям КНР более 584 млн прививок от COVID-19. По сравнению с началом месяца этот суммарный показатель вырос более чем вдвое.
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