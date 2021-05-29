США прорабатывают с Японией варианты размещения элементов ПРО

Соединенные Штаты прорабатывают с Министерством обороны Японии различные варианты размещения элементов противоракетной обороны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил директор Агентства по ПРО Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл, выступая в пятницу на брифинге, посвященном проекту бюджета ведомства на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года).

Как информировала газета Asahi 21 мая, Япония планирует построить два новых корабля с системами Aegis в целях совершенствования системы противоракетной обороны. "Мы очень тесно сотрудничаем с Японией в оценке различных вариантов. На данный момент мы консультируем Министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации [военной] техники, как они могут перевести ее на морское базирование".

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, предназначенных для защиты от баллистических ракет. Однако летом прошлого года Токио отказался от этих планов. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Корабли, оснащенные системами Aegis, рассматривается как альтернатива наземным комплексам. На кораблях можно установить радиолокационные станции SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin, которые должны быть поставлены в рамках предыдущих контрактов на размещение наземных систем ПРО.