В Пакистане девять человек погибли в аварии

По меньшей мере девять человек погибли, 16 получили ранения в результате ДТП в пакистанском Азад-Кашмире. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пассажирский фургон упал в кювет, погибшие и раненые были доставлены в больницу. По сообщениям очевидцев, автомобиль направлялся из города Равалпинди восточной провинции Пенджаб.