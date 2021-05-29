Канада окажет Палестине гуманитарную помощь в размере $20,6 млн

Власти Канады выделят 25 млн канадских долларов ($20,6 млн) на программы гуманитарной помощи Палестине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой канадского правительства.

"Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо объявил о выделении $25 млн на поддержку гражданского населения Палестины. Эти средства будут предоставлены агентствам ООН и другим [гуманитарным] организациям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что помощь Канады заключается в закупке продовольствия, временного жилья, воды и средств гигиены, в оказании психологической помощи пострадавшему населению, а также в подготовке инициатив по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами.