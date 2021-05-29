В Индонезии 200 пассажиров эвакуировали с парома из-за пожара

Пожар произошел в субботу на пароме, находившемся у берегов Индонезии. На борту находились почти 200 человек, все они были успешно эвакуированы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, инцидент произошел рано утром в субботу у берегов провинции Северное Малуку, расположенной на востоке Индонезии.

"Все люди, находившиеся на борту, были спасены и отправлены на ближайший остров", - приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В эвакуации были задействованы сотрудники поисково-спасательной службы и волонтеры.