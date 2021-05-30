Сотни человек протестуют против коронавирусных ограничений в Оттаве

Несколько сотен человек вышли на манифестацию против коронавирусных ограничений, которая в субботу проходит в центре столицы Канады (провинция Онтарио), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие требуют от властей отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, ограничивают свободу граждан, наносят ущерб экономике и психическому здоровью населения. Некоторые демонстранты требуют от федеральных и местных властей не вводить обязательную вакцинацию.

"Уже два месяца в Онтарио закрыты все предприятия малого бизнеса и школы. Предприниматели разоряются, так как выделяемые правительством пособия не покрывают издержки, а наши дети и мы вместе с ними сходим с ума дома, так как закрыты школы, а нам приходится работать из дома", - рассказал корреспонденту ТАСС один манифестантов, явившийся на акцию со своими детьми.

"Я не хочу, чтобы вакцинация в Канаде стала обязательной, о чем уже начинают говорить в некоторых СМИ. У человека должен быть выбор", - пояснил другой участник демонстрации протеста. Она проходит спокойно. За порядком следят немногочисленные наряды полиции.

В Канаде в настоящее время действуют масочный режим и другие ограничения, наиболее жесткие из которых введены в самой густонаселенной провинции Онтарио (14,5 млн жителей, в ней находятся Оттава и Торонто). В этом регионе открыты только продуктовые магазины и аптеки, населению предписано без необходимости не покидать дома. Этот режим был введен в Онтарио 1 апреля на срок до 2 июня.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Из них лишь Johnson & Johnson является однокомпонентной вакциной, остальные препараты требуют двух инъекций. В Канаде одну прививку от ковида сделали уже 63,6% населения старше 12 лет.