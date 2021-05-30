В Египте суд перенес слушания по делу Ever Given

Другие страны 30 мая 2021 01:25 (UTC+04:00)
В Египте суд перенес слушания по делу Ever Given

Египетский суд отложил в субботу слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией, владеющей контейнеровозом Ever Given, который на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления канала, передает Trend.

"Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции перенес по просьбе сторон слушания на 20 июня, чтобы дать им возможность продолжить переговоры и прийти к мировому соглашению", - заявили в пресс-службе.

"Управление Суэцкого канала подало в суд ходатайство о переносе заседания и вынесения вердикта, чтобы власти канала могли изучить встречные предложения судовладельцев и фрахтователей судна в соответствии с некоторыми новыми данными, - добавили в ведомстве. - Юристы компании, владеющей судном, также запросили отсрочку из-за несогласия с выставленной суммой компенсации". "Отсрочка была запрошена для того, чтобы стороны могли завершить переговорный процесс и прийти к мирному урегулированию спора", - подчеркнули в управлении канала.

23 мая суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам продлил срок задержания контейнеровоза и передал рассмотрение дела в суд первой инстанции, который сегодня вынес решение. Ранее представители японской компании Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, предъявили руководству Суэцкого канала претензию, что удержание судна является незаконным, и потребовали компенсацию в $100 тыс. за его арест. Однако суд счел несостоятельной жалобу компании на задержание судна, которое было официально взято под арест после того, как власти канала не смогли сразу добиться выплаты компенсации за простой судов и финансовые потери Суэцкого канала.

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходивших судов растянулась почти до Индии. Предварительное расследование происшествия показало, что к аварии привела человеческая ошибка. Практически сразу администрация канала возложила всю полноту ответственности на капитана.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. На минувшей неделе канал согласился уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Однако и эта сумма не устраивает японскую компанию, которая готова заплатить только $150 млн.

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