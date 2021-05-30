В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 4,9

Серия подземных толчков магнитудой 4,9 произошла в воскресенье на территории Голог-Тибетского автономного округа западной китайской провинции Цинхай. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, сообшает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первые подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в 12:50 по местному времени (07:50 мск) на территории высокогорного уезда Мадо, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. В 12:57 (07:57 мск) там произошло землетрясение магнитудой 3,0. В 14:14 (09:14 мск) толчки магнитудой 3,8 зафиксированы на территории уезда Гаде, очаг залегал на глубине 9 км. В 14:55 (09:55 мск) землетрясение магнитудой 4,9 вновь произошло в уезде Мадо.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории Голог-Тибетского автономного округа, население которого составляет около 194 тыс. человек, пока не поступало.