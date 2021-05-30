В Новой Зеландии объявили эвакуацию из-за угрозы наводнений
Жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за угрозы наводнений в крупнейшем новозеландском регионе Кентербери. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, министр управления чрезвычайными ситуациями Крис Фаафои в ходе брифинга, посвященного наводнениям, заявил, что в зоне затопления могут оказаться около 3 тыс. домов. Ранее метеорологическая служба Новой Зеландии объявила наивысший - красный - уровень опасности из-за сильных дождей в регионе Кентербери и других районах.
По данным вещательной корпорации RNZ, бригады спасателей уже помогли нескольким людям, оказавшимся в ловушке из-за паводковых вод. Города Тимару и Эшбертон объявили режим чрезвычайного положения на семь дней.
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