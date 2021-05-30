Пять человек погибли при падении полицейского вертолета в Колумбии
По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения полицейского вертолета на севере Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.
"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции <...> в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - написал Дуке на своей странице в Twitter.
Президент добавил, что будет проведено расследование причин падения вертолета.
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