ЭКОВАС приостановило членство Мали
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) по итогам экстренного саммита приняло решение о приостановке членства Мали в связи с политическим кризисом в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После долгих обсуждений главы государств и правительств приняли решение приостановить членство Мали в институтах ЭКОВАС", - говорится в заявлении. В ЭКОВАС также призвали к немедленному назначению временного премьер-министра Мали из гражданских лиц.
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