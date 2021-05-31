ЭКОВАС приостановило членство Мали

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) по итогам экстренного саммита приняло решение о приостановке членства Мали в связи с политическим кризисом в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После долгих обсуждений главы государств и правительств приняли решение приостановить членство Мали в институтах ЭКОВАС", - говорится в заявлении. В ЭКОВАС также призвали к немедленному назначению временного премьер-министра Мали из гражданских лиц.