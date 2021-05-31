КНДР осудила договоренность Южной Кореи и США снять ограничения на дальность ракет

КНДР осуждает достигнутую между Сеулом и Вашингтоном договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом говорится в опубликованной в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) статье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому могла увеличить дальность своих ракет с 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км.