От зрителей на Играх в Токио потребуют сертификаты отрицательного теста на COVID

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в случае принятия решения о допуске на спортивные объекты местных зрителей намерены требовать от них сертификаты о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Yomiuri.

Согласно предложенному плану, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое у них куплен билет. Непосредственно при входе их обяжут показать сертификат об отсутствии COVID-19. В отношении тех, кто прошел вакцинацию, аналогичные требования применяться не будут.

Для зрителей прохождение тестирования на коронавирус сделают бесплатным. В день, как отмечается, организаторы готовы проводить порядка 400 тыс. тестов для этой категории.