На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в понедельник возле филиппинского острова Лусон. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 41 км к юго-западу от города Виган с населением более 4,2 тыс. человек в провинции Южный Илокос. Очаг залегал на глубине 2 км.
Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
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