Премьер-министр Канады подтвердил участие в предстоящих саммитах G7 и НАТО

БАКУ /Trend/- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы семи (G7) в Великобритании и саммите НАТО в Бельгии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба главы правительства.

Сообщается, что премьер Канады намерен обсудить с остальными участниками саммитов ситуацию с пандемией коронавируса и другие актуальные темы.