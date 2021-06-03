Премьер-министр Канады подтвердил участие в предстоящих саммитах G7 и НАТО
БАКУ /Trend/- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы семи (G7) в Великобритании и саммите НАТО в Бельгии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба главы правительства.
Сообщается, что премьер Канады намерен обсудить с остальными участниками саммитов ситуацию с пандемией коронавируса и другие актуальные темы.
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