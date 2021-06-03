Землетрясение магнитудой 4,1 произошло около Филиппин
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг возле филиппинского острова Минданао. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.
По его данным, эпицентр находился в 144 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 88 км.
Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
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