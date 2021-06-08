В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у побережья японской префектуры Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Его очаг залегал на глубине 80 км под дном Тихого океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее роль сейсмической службы.

О пострадавших и ущербе не сообщалось, угрозы цунами нет.

Железные и автомобильные дороги работают в штатном режиме. На расположенной в регионе аварийной АЭС "Фукусима-1" и других атомных объектах каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано.