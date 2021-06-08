В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у побережья японской префектуры Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Его очаг залегал на глубине 80 км под дном Тихого океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное Метеорологическое управление, выполняющее роль сейсмической службы.
О пострадавших и ущербе не сообщалось, угрозы цунами нет.
Железные и автомобильные дороги работают в штатном режиме. На расположенной в регионе аварийной АЭС "Фукусима-1" и других атомных объектах каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано.
Лента новостей
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции
В Азербайджане уголовное дело против еще 13 членов армянской террористической группировки направлено в суд
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат
Некоторые освобожденные земли Азербайджана нашпигованы минами - Trend TV побеседовало с пострадавшим от армянского террора (ФОТО)
ГЭЦ Азербайджана сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Мамедова
Представлен проект "Моя Шуша" на музыку вдовы пилота-шехида Рашада Атакишиева с участием карабахских гази (ВИДЕО,ФОТО)
Команда маршалов Формулы-1 PwC в Азербайджане приняла участие в Гран-при Азербайджана 2021-го года (ФОТО)
Депутат Милли Меджлиса дал оценку освобождению в РФ полицейского после убийства 19-летнего азербайджанца
Объявленная Центробанком Азербайджана учетная ставка близка к среднему проценту инфляции – Unicapital
Каспийское направление является одним из ключевых в сотрудничестве России и Азербайджана - Гюльнара Мамедзаде
Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19
Участник Отечественной войны поделился впечатлениями после исполнения гимна Азербайджана в рамках Гран-при Формулы-1
Всемирная ассоциация советов прессы распространила обращение в связи с гибелью азербайджанских журналистов