В Японии предупредили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады

Другие страны 8 июня 2021 07:59 (UTC+04:00)
В Японии предупредили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады

Гарантировать полную безопасность в области распространения коронавирусной инфекции во время и после летних Олимпийских игр в Токио невозможно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил ведущий японский инфекционист профессор университета Тохоку Хироси Ошитани.

"Правительство и организационный комитет Олимпиады, а также Международный олимпийский комитет продолжают говорить, что они проведут безопасную Олимпиаду. Но все знают, что есть риск. На 100% невозможно провести Олимпийские игры с нулевым риском для распространения инфекции в Японии, а также в других странах после Олимпийских игр", - сказал эксперт лондонской The Times.

Он добавил: "Мы не должны делать Олимпиаду источником для распространения вируса".

Общественность Японии по-прежнему разделена в вопросе проведения Игр. Опрос, проведенный недавно телекомпанией TBS, показал, что 55% хотели бы, чтобы Игры были отложены или отменены.

В ряде районов Японии, в том числе столице, в связи с распространением инфекции введено чрезвычайное положение.

В то же время вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил ранее, что Олимпийские игры состоятся, даже если Токио останется в состоянии чрезвычайного положения.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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