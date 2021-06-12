Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна

Шри-Ланка намерены получить $40 млн компенсации от оператора судна, которое загорелось 20 мая и было потушено только через две недели, что спровоцировало экологическую катастрофу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Власти продолжают работу по оценке ущерба, а уже запрошенная сумма должна покрыть траты на спасательные работы.

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, загорелось в 18 километрах от крупнейшего города Шри-Ланки - Коломбо. В результате сотни тонн нефти из топливных баков попали в море.