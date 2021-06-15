В Таиланде на фоне массовой вакцинации число заболевших COVID-19 превысило 200 тыс.

Число зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом в Таиланде составило 3 тыс. Как свидетельствуют распространенные во вторник данные центра по борьбе с коронавирусом в королевстве, общее число инфицированных составляет 202 264, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За сутки зафиксировано 19 летальных исходов в связи с коронавирусом. Всего в стране из-за инфекции умерли 1 485 человек. В течение суток 4 774 человека выписали из больниц, в общей сложности выздоровели 162 718 пациентов.

"С начала вакцинации 28 февраля текущего года по 14 июня было использовано более 6,51 млн доз вакцин, - констатировал во время брифинга заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун. - Между тем с 7 июня, когда началась массовая прививочная кампания, было применено 2 410 663 дозы препаратов [производства AstraZeneca и Sinovac]". В течение понедельника было использовано 323 060 доз, добавил он.

7 июня власти сделали более 416 тыс. уколов, на следующий день - 472 тыс. После этого данные показатели стали стремительно снижаться и спустя семь дней достигли почти 107 тыс. прививок в день. Вместе с тем, по словам представителя МИД, в течение недели "в некоторые дни производилось больше уколов, в некоторые - меньше, но средний показатель составлял 300 тыс. доз в сутки". "Вакцинация идет в соответствии с планом, к концу года планируется привить 50 млн человек", - заверил он.

Министерство здравоохранения пока использует препараты производства AstraZeneca и Sinovac. Помимо перечисленных вакцин, власти страны уже одобрили экстренное применение препаратов Johnson & Johnson, Moderna и Sinopharm. Вместе с тем прививки от этих трех производителей до сих пор не были доставлены в королевство.