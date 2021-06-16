В Румынии ожидают осенью четвертую волну пандемии

Вероятность четвертой волны пандемии коронавируса в Румынии весьма высока, и, скорее всего, это будет индийский штамм (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил на пресс-конференции глава национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ.

"Перспектива новой волны заболеваний, в особенности в холодный сезон, осенью, как нельзя более ясна, и очень вероятно, что вариант "Дельта" вирусного штамма имеет все характеристики, чтобы стать доминирующим", - сказал он.

При этом глава комитета по вакцинации подчеркнул особую опасность штамма "Дельта", у которого, по его словам, контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) примерно на 50% выше, чем у британского варианта. "Мы категорически говорим о намного более высокой контагиозности, и, к сожалению, то, что происходит в настоящее время в Великобритании, демонстрирует тенденцию к экспансии среди населения именно этого варианта вируса", - сказал он.