Япония планирует начать выдачу паспортов вакцинации в июле
Правительство Японии намерено начать выдачу паспортов вакцинации для привившихся от нового коронавируса в середине или конце июля.
Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы начали подготовку к выдаче паспортов вакцинации, которые в рамках соглашений со странами-партнерами позволят ослабить часть ограничений на въезд для привившихся от коронавируса, - сказал Като. - Рассчитываем, что сможем осуществить их реализацию в середине или конце июля. Планируется, что эти паспорта будут выдаваться в виде свидетельства, однако мы также изучаем возможность их распространения в цифровом формате".
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