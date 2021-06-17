Япония планирует начать выдачу паспортов вакцинации в июле

Правительство Японии намерено начать выдачу паспортов вакцинации для привившихся от нового коронавируса в середине или конце июля.

Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начали подготовку к выдаче паспортов вакцинации, которые в рамках соглашений со странами-партнерами позволят ослабить часть ограничений на въезд для привившихся от коронавируса, - сказал Като. - Рассчитываем, что сможем осуществить их реализацию в середине или конце июля. Планируется, что эти паспорта будут выдаваться в виде свидетельства, однако мы также изучаем возможность их распространения в цифровом формате".