Южная Корея заявила, что будет укреплять оборонные возможности в сфере космоса

Республика Корея укрепит свои оборонные возможности в космической сфере и создаст систему для борьбы с угрозами в космосе. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Со Ук, сообщает телеканал KBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Снятие ограничений на дальность и нагрузку южнокорейских ракет открыло новые горизонты для отечественной оборонной промышленности. В этой связи будут активно создаваться новые спутники наблюдения", - подчеркнул министр.

Он пообещал тесно сотрудничать с частным сектором для модернизации космической отрасли страны в целом, что "даст возможность получить осязаемые результаты уже в краткосрочной перспективе, наряду с достижением долгосрочных целей в отраслях создания спутников и ракет".

В мае президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет.