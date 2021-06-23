Более 100 политиков убили в ходе последней предвыборной кампании в Мексике

Свыше тысячи нападений было совершено на участников предвыборной кампании в Мексике, которая завершилась 6 июня, жертвами преступников стали более 100 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в последнем обнародованном докладе консалтинговой компании Etellekt Consultores.

"Было зарегистрировано 1 066 нападений на политических деятелей, из них 102 человека были убиты, в том числе 36 кандидатов на выборные посты", - говорится в документе. Согласно подсчетам экспертов, число противоправных действий выросло на 38% по сравнению с предыдущей избирательной кампанией в 2018 году, однако жертв стало меньше на 32,8%. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова в конце мая отметил, что насилие в отношении политических деятелей вызывает озабоченность, но не служит препятствием для проведения голосования.