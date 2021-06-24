Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени

Северная Корея не намерена устанавливать какие-либо контакты с США, считая их бесполезными, заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, поскольку это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление министра.

Он отметил, что МИД "приветствует четкое заявление для прессы, сделанное заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которое призвано отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".

Как сообщалось, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила ранее на этой неделе, что у США неправильные ожидания от КНДР.

"Метод ожидания, который они выбрали, - ошибочный путь, он повергнет их в еще большее разочарование", - говорится в распространенном ЦТАК заявлении Ким Е Чжон.

Она добавила: "Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".

Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.