США оставят в Афганистане около 650 военных после вывода основной части войск
Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных после вывода из страны основной части своего контингента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил источник из числа официальных лиц.
Как отмечается в материале, примерно 650 военных США, как ожидается, останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских войск, который должен быть по большей части завершен через две недели. Кроме того, несколько сотен американских военных останутся в аэропорту Кабула, возможно до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности.
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