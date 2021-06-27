В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о 693 летальных исходах среди пациентов с коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 июня - 689 случаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"26 июня мы подтвердили выздоровление 29 099 пациентов, 33 594 новых случая заражения и 693 летальных исхода в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 829 487, пациентов с коронавирусом - 4 126 340, умерших - 104 014", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 1 218 716 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.